C'est une association surprenante, mais surtout très intéressante. Sting, auteur, compositeur et interprète, et Shaggy, chanteur et musicien, sont venus sur notre plateau pour parler de leur album intitulé "44/876". Ce disque événement sortira ce vendredi 20 avril 2018. Leur collaboration peut surprendre certains à cause de leurs voix très différentes, mais qui se complètent parfaitement.