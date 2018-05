Stomy Bugsy : "Ce n'est pas juste pour faire de la musique, … Il y a le business et il y a le show"

Pour les 20 ans de leur concert en commun, le Secteur Ä se reforme pour une dizaine de concerts dans toute la France pour ce mois de mai. Ce collectif de rappeurs incontournables à la fin des années 90 compte six millions d'albums vendus dans le monde. On retrouvera sur scène tous les rappeurs du label, accompagnés de DJ et de musiciens, et revisiteront tous leurs morceaux, soit une quarantaine de titres. Ils passeront notamment par Bordeaux, Nantes, Lille, et seront en concert à l'AccorHotels Arena le 22 mai prochain.



