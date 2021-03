StopAsianHate : Hollywood se mobilise contre les violences envers la communauté asiatique

La star de The Newsroom et de la saga X-Men a même permis l’arrestation de l’agresseur de la mère d’une de ses amies, une quinquagénaire d’origine chinoise à New York, en lançant un appel à témoins sur ses réseaux sociaux. "Notre génération se fait bien plus entendre que celle de nos aînés", assure-t-elle sur ABC. "Nous sommes pris pour cible, nous vivons dans un pays qui nous attaque simplement pour ce que nous sommes... Nous avons besoin que plus de personnes s'intéressent à nous, d'amplifier le mouvement, nous avons besoin que les médias en parlent... Nous avons été invisibles pendant si longtemps", insiste-t-elle auprès de Deadline White House. Icône des plus jeunes, l’héroïne du film Netflix À tous les garçons que j’ai aimés Lana Condor a appelé les Américains à "se réveiller". "Vos amis asiatiques ont besoin de vous, même quand ils n’expriment pas leur deuil publiquement", insiste-t-elle sur Twitter où les acteurs Daniel Dae Kim (Lost), Gemma Chan (Crazy Rich Asians) et la réalisatrice Lulu Wang (L'Adieu) ont également réagi.