"J’adore gratuit !" : le ministre de la Culture ukrainien choqué par la série "Emily in Paris"

Emily in Paris, série incomprise ? Accusée d’empiler les clichés par les Français, avec pourtant pas mal de second degré, la série romantique de Netflix fait également jaser… en Ukraine. Tout ça à cause de Petra, le personnage un brin excentrique interprété par la comédienne Daria Panchenko.

La plateforme américaine n’a pas encore réagi à cette polémique qui vient s’ajouter à celle suscitée par le train de nuit qu’emprunte Emily au début de la saison pour se rendre à Saint-Tropez. L’héroïne voyage en effet à bord d’un wagon digne de l’Orient Express, bien plus luxueux que les couchettes de la SNCF.

"Bon, Emily in the train de nuit exagère peut-être en se rendant à Saint-Tropez… Mais avec le train de nuit, on peut tout de même se réveiller au cœur des Alpes et voyager dans des voitures totalement rénovées !", s’était amusé Joël Giraud, le secrétaire d'État chargé de la Ruralité, dans un tweet où il comparaît, photos à l’appui, la réalité et la fiction.