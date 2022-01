Stromae, invité exceptionnel du 20H de TF1 le dimanche 9 janvier

Après sept années d'absence, Stromae revient avec un nouvel album très attendu par ses fans. À cette occasion, l’auteur-compositeur-interprète belge multi-récompensé - quatre NRJ Music Awards et cinq Victoires de la Musique - sera l’invité exceptionnel du JT de 20H de TF1 ce dimanche 9 janvier. Sa première prise de parole à la télévision au sujet de ce nouvel opus.

Avec son deuxième album Racine carrée paru en 2013 (après Cheese, en 2010), écoulé à six millions d’exemplaires à travers le monde, l'artiste de 36 ans avait signé un succès planétaire : sa tournée triomphale avait réuni un million de personnes au fil de 200 dates dans plus de vingt-cinq pays. Un succès public et critique qui l'avait aussi épuisé physiquement et mentalement au fil de deux ans de concerts, si bien que le chanteur s'était retiré du circuit musical.