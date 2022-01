Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Dr Dre, Mary J. Blige : le Super Bowl 2022 sort le grand jeu

C’est du lourd, du très très lourd. Après le show semi-virtuel de The Weeknd l’an dernier, les organisateurs du Super Bowl ont concocté une affiche exceptionnelle pour mettre le feu à la mi-temps de la prochaine finale du championnat de football américain.

Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Dr Dre et la chanteuse Mary J. Blige interprétant leurs plus grands tubes sur la même scène ? Ce n’était jamais arrivé dans la carrière de ces poids lourds du hip-hop et de la soul. Et ce sera une réalité le 13 février dans l’enceinte du SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie.

Histoire d’exciter encore plus les fans, ils ont confié à F. Gary Gray, le réalisateur de NWA : Straight Outta Compton, le soin de la dévoiler dans une bande-annonce digne des meilleurs blockbusters hollywoodiens…