Superstars des charts, The Weeknd revient ce vendredi avec l'album "Dawn AM"

Après avoir teasé un nouvel album l’été dernier avec un premier extrait, le très dansant "Take my breath away", The Weeknd passe à l’action. Dans un message posté ce lundi sur Twitter, le chanteur canadien annonce la sortie de Dawn AM ce vendredi 7 janvier. Dans un court teaser vidéo, il dévoile même une liste de collaborations alléchantes : le mythique producteur Quincy Jones, les rappeurs Tyler, The Creator et Lil Wayne, l’artiste electro Oneohtrix Point Never mais aussi le comédien Jim Carrey.