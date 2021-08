"Foutez-moi le bordel !" : premier aperçu survolté pour "Suprêmes", le biopic sur NTM

C’est l’un des projets les plus attendus de cette fin d’année. NTM se raconte dans un biopic accrocheur qui a eu les honneurs du Festival de Cannes où il a été présenté hors compétition en juillet. Suprêmes se dévoile enfin au grand public dans une vidéo d’à peine une minute qui donne le ton d’un film s'annonçant aussi fracassant que ses héros.

Un premier aperçu qui ne pouvait s’ouvrir que sur un des morceaux les plus cultes du groupe, laissant la pleine place aux doubles de fiction de Didier Morville et Bruno Lopes, alias JoeyStarr et Kool Shen. Théo Christine et Sandor Funtek reprennent "C’est clair" avec un mimétisme précis.