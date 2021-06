Sur Instagram, Britney Spears "s’excuse d’avoir fait semblant d’aller bien"

Elle y a multiplié les vidéos d’elle en train de danser et d’autres, plus étranges, dans lesquelles elle répond à des questions que ses fans ne lui ont pas vraiment posées. Mais ces sourires de façade n’étaient qu’un mensonge. Comme si Instagram était devenu un outil de propagande de son bonheur feint.

"Je ne veux pas que les gens croient que ma vie est parfaite parce que ce n’est vraiment pas le cas. Si vous avez regardé les infos sur moi cette semaine, vous savez clairement maintenant que ce n’est pas le cas !", écrit-elle. Elle dit avoir choisi de dissimuler la vérité "par fierté et parce qu’elle avait honte de partager ce qui lui était arrivé". Face à la juge mercredi, la chanteuse de 39 ans n’a rien caché du cauchemar qu’elle vivait depuis sa mise sous tutelle il y a 13 ans. Elle a comparé sa situation à celle d’une victime de "trafic sexuel", a affirmé que son père Jamie "devrait être en prison" et a dit être forcée de garder son stérilet malgré ses désirs d’enfant .

"Mais honnêtement, qui ne veut pas présenter son compte Instagram sous une lumière sympa ? Croyez-moi ou non, prétendre que j’allais bien m’a en fait aidée", assure-t-elle en légende d’une citation d’Albert Einstein. "Si vous voulez que vos enfants soient intelligents, lisez-leur des contes de fées. Si vous voulez qu’ils soient plus intelligents, lisez-leur plus de contes de fées", aurait dit le scientifique. Britney Spears insiste encore en affirmant que poster autant sur ses réseaux sociaux lui a permis "de sentir qu’elle avait de l’importance malgré toute ce qu’elle vivait". "Et ça a fonctionné… Donc j’ai décidé de commencer à lire plus de contes de fées", souligne-t-elle. Pour que la fin de son histoire soit aussi heureuse que celles des héros de ces récits, la chanteuse n'attend qu'une chose : la levée de sa mise sous tutelle, qu'elle réclame désormais ardemment. L'avenir dira si la juge a joué le rôle de Marraine la bonne fée en réalisant son rêve, ou de sorcière maléfique en maintenant la mesure.