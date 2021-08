Survivante d’un cancer, l’actrice Christina Applegate révèle souffrir d’une sclérose en plaques

Une procédure vécue à son tour par Jen, le personnage qu’elle incarne dans la série Netflix Dead to me. "C’est quelque chose d’incroyablement douloureux à vivre. C’est une amputation d’un morceau de vous. C’est ce qui fait en partie de vous une femme et je voulais être honnête", racontait-elle à The Hollywood Reporter au printemps 2019. Sa franchise au sujet de sa sclérose de plaques a été accueillie avec beaucoup d’émotion sur les réseaux sociaux, où les messages de soutien se multiplient.