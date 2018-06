Sylvie Vartan : "David et Laura ne sont pas intéressés par l'argent"

Des mains tendues, tout dépend dans quel sens. Interrogée sur sa présence à Los Angeles, la même ville que Laeticia Hallyday, et la possibilité d'aller taper à sa porte, Sylvie Vartan répond : "Non, je n’ai pas envie de frapper à sa porte. Je ne frappe à aucune porte." Concernant son fils David, l'égérie des sixties assure : "Depuis qu’il est petit, il est fort, sensible, discret. La façon dont il se conduit, je suis très fière de lui. Il est blessé mais il a une grande force mentale."





Interrogé sur ce qu'elle a fait à l'occasion du 75ème anniversaire de Johnny Hallyday, qui a eu lieu la semaine dernière, la chanteuse botte en touche : "Ça relève de l’intime. Quand on a aimé les gens, on les porte toujours en soi. C’est toujours très difficile d’imaginer que Johnny n’est plus là. On ne se voyait pas très souvent, mais on savait qu’on pouvait se voir à tout moment et c’est difficile."