Tal sort son quatrième album

L'album comporte en tout dix nouvelles chansons, dont une que Tal dédie spécialement à l'équipe de France pour le Mondial. "Il y a un peu de tout dans cet album. Au niveau des textes, je parle aussi de la société, de la génération d'aujourd'hui (...) C'est un album très pop, très solaire, très moderne et en même temps avec des petits clins d'œil vintage", nous a confié la star.



