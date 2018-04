Télévision : accord trouvé entre TF1 et Free

Accord trouvé. Alors que le précédent contrat était arrivé à échéance le 31 mars dernier, le TF1 a annoncé ce mercredi matin s'être entendu avec Free pour la distribution de l'ensemble des chaînes du groupe audiovisuel sur les box de l'opérateur. "Cet accord prévoit la distribution par Free d’une part de toutes les chaînes du groupe TF1, et d’autre part des services non linéaires associés à ces chaînes", explique TF1 dans un communiqué. "Ce partenariat s’accompagne également du renouvellement des accords de distribution des chaînes et services TV Breizh, Ushuaïa TV, Histoire, TFOU Max et MYTF1 VOD", est-il encore précisé.