Deux acteurs de "Demain nous appartient" vont jouer les époux Daval pour TF1

Le téléfilm s’ouvrira sur l’arrivée de Jonathann Daval à la gendarmerie pour signaler la disparition de son épouse, partie faire un jogging sans jamais revenir. "Que lui est-il arrivé ? Pendant trois mois, les gendarmes vont mener une enquête implacable, exemplaire, le plus discrètement possible, pour amasser des preuves, pour faire avouer celui dont ils ont la conviction qu’il ne dit pas tout : Jonathann", indique le synopsis. Thierry Neuvic mènera les investigations dans le costume du Capitaine Dacosta. Michèle Bernier et Jérôme Anger ont été choisis pour interpréter Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, les parents d’Alexia.