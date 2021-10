"Born in the USA" : Co-auteurs d'un livre, Barack Obama et Bruce Springsteen s'invitent dans "Quotidien"

Ce sont deux invités de prestige. L'émission "Quotidien" sur TMC recevra Barack Obama et Bruce Springsteen le mardi 2 novembre pour un entretien exclusif. En pleine promotion de leur livre Born in the USA, sorti chez Fayard le 27 octobre, l'ancien président des Etats-Unis et le célèbre chanteur américain répondront aux questions de Yann Barthès.

L'entretien sera réalisé en duplex depuis la résidence de Bruce Springsteen située dans le New Jersey, comme le précise la production dans un communiqué. Les deux hommes livreront "leur regard sur l'état du monde et sur la situation de la France", au cours d'une émission spéciale où ils évoqueront également leur solide amitié, leur rapport à la masculinité et leurs chansons préférées.