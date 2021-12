"Koh-Lanta" : ce sont Ugo, Claude et Laurent qui s’affronteront sur les poteaux en finale

La production du jeu d’aventure de TF1 ayant décidé de jouer avec les nerfs des candidats – et les nôtres avec – Ugo s’est de nouveau retrouvé dans l’arène des bannis avec Sam, éliminé lors d’un précédent jeu de confort, et Alix qui pensait avoir fait le plus dur en triomphant de Loïc et Christelle. Hélas, non !

Phœnix parmi les phœnix, Ugo a survolé le jeu du labyrinthe pour rejoindre l’épreuve d’orientation sous le regard ébahi de Claude, Laurent, Phil et Jade qui pensaient disputer la partie à quatre. Et comme dans un rêve, c’est lui qui s’est qualifié le premier pour les poteaux, poussant un cri de délivrance bien mérité.