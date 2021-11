Mort de l’acteur Heath Freeman ("Bones", "NCIS") à l’âge de 41 ans

Formé au théâtre à New York, Heath Freeman avait figuré au générique de nombreuses séries télé à succès comme Urgences, NCIS, The Closer ou encore FBI Portés Disparus. Ils avaient également joué dans plusieurs films indépendants. Il devait bientôt apparaître dans Terror on the prairie, aux côtés de Gina Carano (The Mandalorian).