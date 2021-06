"The Beatles : Get Back" : le docu inédit de Peter Jackson sera diffusé à l’automne sur Disney+

LET IT BE - Le film concocté par le réalisateur du "Seigneur des anneaux" à partir d’archives exceptionnelles du groupe britannique se divisera en trois parties de 2h chacune, qui seront diffusées du 25 au 27 novembre prochains.

Il a passé les trois dernières années à fouiller, restaurer et monter des archives qui n’étaient pas encore sorties de leur placard. Peter Jackson dévoilera son documentaire inédit sur les Beatles le temps du week-end de Thanksgiving aux États-Unis, comme un cadeau de remerciements aux fans des rockeurs britanniques pour leur patience. Prévu pour une sortie en salles, The Beatles : Get Back débarquera finalement sur Disney+ sous la forme d’une mini-série de trois épisodes de deux heures chacun. Six heures de contenus inédits qui ne seront visibles que du 25 au 26 novembre prochains sur la plateforme.

L'ultime concert des Beatles en intégralité pour la première fois

The Beatles : Get Back repart en 1969 alors que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr préparent leur premier concert depuis plus de deux ans. Donné le 30 janvier de cette année depuis un toit de Londres, il sera le tout dernier du groupe le plus iconique de la musique britannique. Un ultime show qui sera diffusé pour la première fois en intégralité dans le documentaire de Peter Jackson. 43 minutes de hits ininterrompues qui se retrouveront sur l’album "Let it be", selon Vanity Fair qui parle d’une "manne providentielle pour les fans". De premiers extraits des sessions de répétitions, dévoilés en décembre, donnaient déjà très envie.

Pour réaliser son documentaire, Peter Jackson est allé puiser dans les rushs du film Let it be tourné en janvier 1969 par Michael Lindsay-Hogg. Grand fan des Beatles, le cinéaste néo-zélandais explique avoir "ri, ri et encore ri" pendant le visionnage de près de 60 heures d’images inédites. "C’est l’épopée d’un groupe d’amis, mais aussi celle de ceux qui le composent. C’est la conjonction de fragilités humaines et d’un partenariat sans équivalent dans l’histoire de la musique. Et c’est également le récit détaillé du processus créatif, de l’élaboration de chansons emblématiques sous une extrême pression, dans le climat social du début de l’année 1969. Il n’y a rien de nostalgique dans ces images : c’est brut, fort, honnête et profondément humain", assure-t-il dans un communiqué. Promettant aux spectateurs de "découvrir les Beatles comme vous ne les avez jamais vus".

Delphine DE FREITAS

