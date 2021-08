"The Crown" : Elizabeth Debicki, troublante Diana sur une première photo de la saison 5

TRANSFORMATION - La série Netflix qui narre à sa manière la vie de la famille royale britannique a enfin dévoilé ses nouveaux Lady Di et Charles en costumes. Si l’actrice australienne est parfaite dans le peau de la princesse, Dominic West, lui, ne ressemble en rien au prince de Galles.

La tête reposée sur un oreiller, son regard semble se perdre dans le vide. En une seule photo, Elizabeth Debicki capte l’essence même de la princesse Diana. Naturelle et pensive. Succéder à Emma Corrin semblait presque mission impossible tant le mimétisme était parfait dans la saison 4 de The Crown. Mais l’actrice australienne qui prend sa suite donne l'impression d'avoir été castée à la perfection. C’est déjà ce qui ressort de l’unique cliché que Netflix a bien voulu dévoiler de sa nouvelle Lady Di, alors que le tournage de la saison 5 de sa série multi-récompensée est en cours.

Prince Charles, est-ce bien vous ?

Début août, la star de Tenet avait été aperçue en compagnie des jeunes acteurs incarnant les princes William et Harry entre deux prises. Les clichés, pris au téléobjectif dans la campagne écossaise, montraient Elizabeth Debicki avec sa perruque blonde courte, vêtue d’un jean et d’un large blazer bleu marine. Ancienne danseuse classique, la jeune femme avait confié être "totalement accro" à The Crown depuis le premier épisode. "L’esprit de la Princesse Diana, ses mots et ses actes vivent dans le cœur de tant de gens. C’est mon vrai privilège et un honneur de rejoindra cette magistrale série", avait-elle déclaré à l’annonce de son casting en août 2020.

Elizabeth Debicki donnera la réplique à Dominic West, qui se glisse dans le costume du prince Charles. Sauf que mis à part la petite pochette dans le veste et les cheveux légèrement relevés à l’arrière de la nuque, difficile de voir dans la star de The Affair l’héritier du trône britannique. Mais peut-on vraiment se fier à une seule photo ? Donner vie à une personne réelle, c’est aussi s’approprier sa gestuelle et sa manière de parler. Josh O’Connor, le précédent interprète du prince de Galles, avait longuement étudié son altesse royale pour ne faire plus qu'un avec lui. Nul doute que son successeur saura devenir pleinement le fils de la reine Elizabeth II, qui verra son mariage avec Diana volet en éclat dans la saison 5 de The Crown.

Le créateur de The Crown Peter Morgan avait annoncé que la série lancée en novembre 2016 s’achèverait à l’issue de la saison 5. Avant de changer d’avis et de prolonger le récit de l’histoire de la famille royale britannique pour une saison supplémentaire, qui devrait mettre en scène la mort de Diana dans un accident de la circulation à Paris en 1997. Et dont le casting s'annonce prestigieux. C’est Imelda Staunton, alias Dolores Ombrage dans la saga Harry Potter, qui incarnera la reine Elizabeth II, succédant ainsi à Claire Foy et Olivia Colman. Jonathan Pryce interprétera lui son compagnon, le prince Philip, succédant à Tobias Menzies tandis que Lesley Manville tiendra le rôle de la princesse Margaret, joué jusque-là par Helena Bonham-Carter.

Delphine DE FREITAS

