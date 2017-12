The Illusionists réunit les sept plus grands magiciens au monde

The Illusionists proposent des spectacles de magie sur Paris et dans toute la France. La troupe est composée de sept magiciens qui offrent un agréable moment durant deux heures. Deux Français font partie de l'équipe, Enzo l'insaisissable, expert dans la grande illusion et Gus le manipulateur expert en prestidigitation. L'effet produit sur scène est garanti pour les magiciens en herbe.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.