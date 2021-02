"The Mandalorian" se sépare de Gina Carano après une série de commentaires "abjects" sur Instagram

Ses posts sur les réseaux sociaux dénigrant les gens en raison de leurs identités culturelles et religieuses sont abjectes et inacceptables

Ses posts sur les réseaux sociaux dénigrant les gens en raison de leurs identités culturelles et religieuses sont abjectes et inacceptables - Lucasfilm

"Néanmoins, ses posts sur les réseaux sociaux dénigrant les gens en raison de leurs identités culturelles et religieuses sont abjects et inacceptables ", ajoute Lucasfilm. Les propos en question ont été tenus mardi soir par l’actrice de 38 ans avant d’être relayés en ligne par des internautes en colère puis par la presse spécialisée . Elle a notamment partagé un texte comparant les tensions liées au climat politique actuel aux États-Unis à l’Allemagne nazie.

"Les Juifs étaient battus dans les rues, non pas par les soldats nazis mais par leurs voisins… Même les enfants. Parce que l’histoire est modifiée, la plupart des gens aujourd’hui ne réalise pas que pour arriver au point où des soldats nazis puissent facilement réunir des centaines de Juifs, c’est que le gouvernement a d’abord tout fait pour que leurs voisins les détestent simplement parce qu’ils étaient Juifs. En quoi est-ce différent du fait de détester quelqu’un à cause de ses opinions politiques ?", dit ce texte. Suffisant pour relancer sur Twitter le hashtag #FireGinaCarano, (#VirezGinaCarano, ndlr), qui avait vu le jour à l'automne. À l'époque, l'actrice avait déjà créé la polémique en se déclarant anti-vaccin et anti-masque en pleine pandémie ainsi qu'en dénonçant des fraudes électorales après la défaite de Donald Trump face à Joe Biden. Elle avait également moqué les pronoms neutres utilisés par les personnes non binaires.