The Offspring se sépare de son batteur qui ne s’est pas fait vacciner pour raisons médicales

CLAP DE FIN – Pete Parada annonce avoir été mis à la porte du groupe de rock américain. Un départ précipité car le musicien, atteint d’une maladie auto-immune, a choisi de se passer du vaccin contre le Covid sur recommandation de son médecin.

Il se produisait avec eux depuis 2007. La collaboration de Pete Parada avec The Offspring a brutalement pris fin cette semaine, comme l’a annoncé le batteur du groupe de rock américain sur son compte Instagram. "Vous ne me verrez pas lors des prochains concerts", écrit-il mardi 3 août, expliquant que son statut vaccinal était en cause. "Mon médecin m’a conseillé de ne pas me faire vacciner pour l’instant", raconte le musicien de 48 ans qui révèle être atteint d’une maladie auto-immune depuis l'enfance.

Malheureusement pour moi, les risques (du vaccin) sont bien plus importants que les bénéfices - Pete Parada, ex-batteur de The Offspring

Il raconte avoir contracté le Covid-19 "il y a un peu plus d’un an". "J’ai eu des symptômes légers donc je pense pouvoir l’affronter à nouveau. Mais je ne suis pas certain de survivre à d’autres effets secondaires post-vaccination liés au syndrome de Guillain-Barré", une atteinte des nerfs périphériques qui peut mener à une paralysie progressive. "Malheureusement pour moi (pour pour ma famille, qui espère être à mes côtés un peu plus longtemps), les risques sont bien plus importants que les bénéfices", assure-t-il.

Sa décision allant à contre-courant de "ce qui est en train de rapidement devenir une obligation dans l’industrie", "il a été récemment décidé que c’était dangereux d’être avec lui en studio et en tournée". Pete Parada dit vouloir "partager son histoire" pour que ceux qui ressentent aussi "cette douleur atroce et cet isolement après avoir été mis de côté sachent qu’ils ne sont pas tout à fait seuls". Il espère également que sa prise de parole pourra permettre d’ouvrir les discussions et offrir un espace médiatique à tous ceux qui, comme lui, choisissent de ne pas se faire vacciner pour raisons médicales.

"La population qui hésite n’est pas un groupe homogène. Toutes les voix méritent d’être entendus", martèle-t-il. Celle de The Offspring n’a pas encore communiqué sur le départ de son batteur. Pete Parada affirme de son côté ne pas en vouloir aux rockeurs. "Ils font ce qu’ils croient être le meilleur pour eux, je fais de même", insiste-t-il, tout en souhaitant "le meilleur" à ses anciens partenaires qui reprennent la route dès le 8 août à Los Angeles. Sans préciser si cette rupture était temporaire ou définitive.

