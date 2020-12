"The Prom" : le flamboyant bal de Ryan Murphy pour Netflix est un régal

L’héroïne vient de l’Indiana et on lui refuse le droit d’aller à son bal de promo. Et à la moitié du spectacle, je me suis rendu compte que c’était ce que j'avais vécu

L’héroïne vient de l’Indiana et on lui refuse le droit d’aller à son bal de promo. Et à la moitié du spectacle, je me suis rendu compte que c’était ce que j'avais vécu - Ryan Murphy

"L’héroïne vient de l’Indiana et on lui refuse le droit d’aller à son bal de promo. Et à la moitié du spectacle, je me suis rendu compte que c'était ce que j'avais vécu. Je suis aussi originaire de l’Indiana et je n’ai pas eu le droit d’assister à mon bal. C’est devenu très personnel pour moi. J’y ai trouvé beaucoup de joie et d’optimisme. Je suis sorti du show, j’ai parlé au producteur et je lui ai dit que je voulais en faire un film. Ça a été rapide et spontané. J’ai adoré ce que ça m’a fait ressentir", a expliqué lors d’une conférence de presse virtuelle le prolifique producteur – Glee et la saga American Horror Story, c’est lui – qui passe derrière la caméra pour The Prom.