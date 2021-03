"The Suicide Squad" : première bande-annonce pour le retour des super-vilains de DC Comics

D’un point de vue purement cinématographique, rien n’imposait une suite à Suicide Squad, l’une des pires adaptations de comics de mémoire récente. Effets numériques hideux, BO assourdissante et humour à la petite semaine… Un véritable massacre, à peine sauvé par la présence de stars comme Will Smith et Margot Robbie, à la tête d’une bande de super-vilains de l’univers DC, sortis de prison par le gouvernement pour combattre le crime.

À sa sortie en 2016, le film va tout de même générer près de 750 millions de dollars au box-office dans le monde. De quoi convaincre le studio de rempiler, tout en effectuant quelques petits changements, devant et derrière la caméra. Exit le réalisateur David Ayer, welcome James Gunn, l’homme derrière le succès des Gardiens de la Galaxie. Côté casting, Idris Elba a remplacé Will Smith dans le costume de Deadshot dans cette suite dont la bande-annonce vient d’être dévoilée…