"The Voice" : le fils de deux chanteurs célèbres va tenter sa chance ce samedi sur TF1

On peut être un "fils de" et savoir rester discret. C'est le cas de Jim Bauer, jeune chanteur et compositeur de 29 ans, qui vient tenter sa chance ce samedi lors de la deuxième soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice". Si le grand public ne le connaît pas, le candidat est pourtant le fils de deux chanteurs célèbre : Axel Bauer, à qui l'on doit les tubes Éteins la lumière, Cargo ou encore À ma place, en duo avec Zazie, et de la chanteuse Nathalie Cardone, qui a connu le succès grâce à son tube Hasta Siempre, en 1997.