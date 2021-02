Le rappeur The Vivi exclu de "The Voice" après des tweets islamophobes et homophobes

Sa participation aura été de courte durée. Encensé samedi soir à l’issue de son audition à l’aveugle sur "Suicide social" d'Orelsan, The Vivi ne fait plus partie des talents de la dixième saison de "The Voice". ITV Studios France a pris la décision de l’exclure du programme après la résurgence de tweets islamophobes et homophobes postés par le jeune rappeur de 21 ans sur son compte Twitter "il y a plusieurs années".

"Nous avons été extrêmement choqués par ces tweets qui sont à l’opposé des valeurs d’inclusion et de tolérance prônées par l’émission comme en atteste la diversité des talents", écrit la société production dans un communiqué. "Ces messages sont également contraires aux engagements pris par les talents quand ils participent à 'The Voice'", poursuit-elle, soulignant que le jeune homme avait "immédiatement présenté des excuses sincères sur son compte Instagram". "Mais ces messages restent incompatibles avec nos valeurs et avec sa participation au programme qui s’arrête aujourd’hui", conclut le texte.