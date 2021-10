Après "The Voice All Stars", Demi Mondaine ouvre son "Cabaret des monstres" à Paris

SUR SCÈNE - Éliminée en demi-finale samedi dernier, la chanteuse de l’équipe de Zazie démarre ce mercredi 20 octobre une série de représentations de son "petit cabaret gothique adorablement macabre" qu’elle a conceptualisé, écrit et composé.

Elle travaille sur ce projet "depuis des années". Et va le concrétiser dès ce mercredi 20 octobre avec la première des neuf représentations de son "Cabaret des monstres". Demi-finaliste de "The Voice All Stars" dans l’équipe de Zazie, Demi Mondaine ouvre les portes de son univers "un peu Tim Burtonien" dans un spectacle qu’elle a entièrement "conceptualisé, écrit et composé". Et dans lequel elle chante "du premier titre au dernier pendant 1h30 à 2h".

"C’est un spectacle sur l’histoire des monstres, un petit cabaret gothique adorablement macabre", explique-t-elle. Sous le chapiteau du Cirque électrique dans l’est parisien, se côtoieront une quinzaine de créatures fantastiques mises en lumière par Demi Mondaine. Une artiste à part dans la galaxie "The Voice" qui raconte ne pas avoir arrêté depuis son apparition dans la saison 7 du télécrochet de TF1. Repérée par Jean-Paul Gaultier, elle devient la voix du formidable "Fashion Freak Show" dans lequel le couturier narrait sa vie.

Deux artistes du "Fashion Freak Show" de Jean Paul Gaultier avec elle sur scène

"C’était merveilleux, c’était mon rêve d’enfant qui se réalisait", se souvient-elle. Après les Folies Bergère à Paris, le spectacle s’envole pour une tournée mondiale. "Ce qu’on racontait dans le "Fashion Freak Show", c’était le respect des autres, la tolérance, la multiplicité des genres et des gens. C’était extraordinaire de porter ce drapeau dans des pays comme la Russie", s’enthousiasme-t-elle. Mais la pandémie a tout arrêté. "En mars 2020, on est rentré chez nous. Pour l’instant, c’est en stand by. Ça reprendra sans doute l’année prochaine. En attendant, j’ai monté mon Cabaret des monstres", reconnaît Demi Mondaine qui a proposé à Lazarro et l’effeuilleuse Maud Amour, deux artistes du "Fashion Freak Show", de la rejoindre sur scène.

"C’est différent du "Fashion Freak Show", c’est moins happy que l’histoire de la vie de Jean Paul Gaultier", prévient-elle. "Il est vraiment dans les strass, les paillettes, l’amour. Je suis sur le monstre, presque romantique anglais mais avec poésie", précise-t-elle, parlant d’acrobates, de danseurs et d’un "piano qui pourrait être celui de la copine de Frankenstein". Son ami couturier "n’a pas encore vu le spectacle" et n’a pas collaboré sur les tenues. "Pour l’instant il n’y a pas de costumes, on a fait ça très sobre. Jean Paul découvrira le spectacle le soir de la première normalement." Demi Mondaine sera sur scène ce samedi, alors que sera diffusée la finale de "The Voice All Stars". Une date pour laquelle elle avait suspendu la billetterie en attendant de savoir si elle serait qualifiée ou non.

>> "Le Cabaret des monstres", du 20 au 31 octobre au Cirque électrique - à partir de 11,99 euros

Delphine DE FREITAS

