"The Voice All Stars" : coup d’envoi le samedi 11 septembre sur TF1

Nous vous avions donné un avant-goût de "The Voice All Stars" au début de l’été. TF1 annonce ce mardi la date de lancement de cette saison pas comme les autres, le samedi 11 septembre prochain. Pour les 10 ans du programme, la production a réuni non pas quatre mais cinq coachs qui ont marqué son histoire : Florent Pagny, Jenifer, Zazie, Mika et Patrick Fiori. Face à eux, d’anciens candidats qui n’ont pas remporté l’émission, mais qui avaient marqué les téléspectateurs. Parmi eux : Olympe, Luc Arbogast, Al.Hy ou encore Louis Delort.

Au total, ce sont 50 "anciens", toutes générations confondues, qui ont été invités à participer à "The Voice All Stars". Des candidats de l’édition classique, mais aussi des "kids" qui ont bien grandi. Et les retrouvailles avec certains talents ayant disparu des radars s’annoncent forcément émouvantes. La compétition sera peut-être encore plus rude que d’habitude.