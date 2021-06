"The Voice" : l'émission consacrée par un octo-disque de diamant

"C’est une fierté pour TF1 de contribuer, aux côtés d’Universal et d’ITV Studios France, à l’émergence de nouveaux talents de l’ensemble de la Francophonie. 'The Voice' et ses talents incarnent parfaitement la raison d’être du groupe qui souhaite inspirer positivement la société. Ensemble, nous participons au patrimoine culturel français", a estimé Gilles Pélisson. Pour Olivier Olivier Nusse, c'est "un enthousiasme et un succès unique au monde auxquels nous sommes fiers de contribuer".

C'est une belle récompense. À l’occasion de la présentation presse de "The Voice All Star", la saison qui fêtera les 10 ans du télécrochet de TF1, Olivier Nusse, le président d’Universal Music France, a remis à Gilles Pélisson, PDG du Groupe TF1, à Franck Firmin-Guion, président d’ITV Studios France, et à Nikos Aliagas, un octo-disque de diamant. Soit l’équivalent de plus de 8 millions de disques vendus chez Universal Music pour les talents issus de l'émission de TF1 en une décennie.

Depuis son lancement sur TF1 le 25 février 2021, "The Voice" a permis à de nombreux chanteurs d'émerger et de contribuer à la dynamique de l’industrie musicale française. Parmi eux : Kendji Girac, Slimane, Louane, Maëlle, Amir, Claudio Capéo, Fréro Delavega, Arcadian, Camille Lellouche, Lilian Renaud, Bilal Hassani, Jérémy Frerot, Igit, Lou Jean, Luc Arbogast, Anne Sila, Louis Delort, Sonia Lacen ou encore Olympe ont écoulé plus de 10 millions de disques en France dont 8 millions chez Universal Music France. Les talents de l’émission ont également décroché 18 NRJ Music Awards, 3 MTV Europe Music Awards et 3 Victoires de la Musique.

Première mondiale, la saison de "The Voice All Stars" réunira les plus belles voix qui ont marqué l’histoire du programme, que ce soit dans la version adulte ou la version kids. On croisera notamment Anne Sila, Al.Hy, Louis Delort, Luc Arbogast, Olympe, Gjon’s Tears, Ogee et MB14. Côté jury, on retrouvera Florent Pagny, Jenifer, Mika, Zazie et Patrick Fiori, qui auront la joie de découvrir ou redécouvrir des talents et replonger dans les souvenirs de leurs premiers passages.