Vianney et Mentissa, sa protégée de "The Voice", chantent en duo sur "Parce que c'est toi"

View this post on Instagram

"J'ai beaucoup de chance. Aucun talent ne peut s'attendre à avoir un coach aussi impliqué, bienveillant. Il m'a toujours soutenue et je pense qu'il me soutiendra toujours. Pour moi, c'est aussi ça, gagner", confiait Mentissa à Gala en mai dernier. "Il m'a dit qu'il était fier de moi, qu'il serait toujours là, qu'il ne me lâchera pas." Et il a tenu parole.