The Weeknd sera le héros de la nouvelle série du créateur de "Euphoria"

Après avoir joué son propre rôle dans l’excellent Uncut Gems des frères Safdie, The Weeknd va s’essayer à la fiction. La presse américaine révèle que le chanteur canadien, de son vrai nom Abel Tesfaye, tiendra l’un des rôles principaux de The Idol, une nouvelle série qu’il a co-écrite avec Sam Levinson, le jeune auteur de la cultissime Euphoria, diffusée sur HBO et à qui ce nouveau projet est également destiné.

Depuis l’époque de ses premières mixtapes, où il dissimulait son visage aux médias, aux récents clips issus de l’album After Hours, The Weeknd a développé un univers visuel sombre et mystérieux, n’hésitant pas à se grimer lors de ses apparitions publiques, quitte à créer le trouble parmi ses fans.

The Weeknd ne délaisse pas pour autant la musique. Tandis qu’il travaille déjà sur le successeur d'After Hours, la chanteuse Doja Cat vient de dévoiler le clip de leur collaboration sur le titre "You right", extrait de l’album Planet Her, qui vient de paraître.