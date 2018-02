Théâtre : Stéphane Braunschweig revisite "Macbeth" de Shakespeare

Le metteur en scène Stéphane Braunschweig s'attaque au "Macbeth" de William Shakespeare. Il revisite dans un style contemporain ce grand œuvre. Son pari est de parler du présent tout en gardant la puissance d'évocation de Shakespeare. Et pour mieux inviter le public à la réflexion, il a misé sur une mise en scène dérangeante.



