Le frère aîné de Meghan capitalise sur leur brouille et intègre une téléréalité en Australie

Thomas Markle Jr a déjà raconté en interview qu’il n’avait pas vu Meghan depuis 2011, l’année où elle a débuté le tournage de la série Suits. Persona non grata au mariage à Windsor sept ans plus tard, il a trouvé auprès des tabloïds un écho aussi réconfortant qu’enrichissant. Ses interventions médiatiques, comme celles de son père Thomas et de sa sœur Samantha, sont grassement rémunérées. La lettre dans laquelle il dissuadait le prince Harry d’épouser sa sœur ne s’est pas retrouvée gratuitement dans InTouch Weekly non plus. Son passage dans "Big Brother VIP" n’échappe pas à la règle.