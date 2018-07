Tinos, l'île grecque berceau de la sculpture de marbre

On dit que Tinos est un musée en plein air grâce au marbre qui confère au village, une élégance toute particulière. L'île est délaissée par les touristes qui lui préfèrent plutôt Mykonos. Pourtant, elle est un lieu de pélérinage orthodoxe depuis l'Antiquité. Elle possède aussi une multitude d'ateliers de sculpture de marbre et l'unique école des beaux arts où certains des diplômés travailleront à la restauration du patrimoine antique de la Grèce.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.