Tir fatal d'Alec Baldwin : l'armurière décriée sort du silence et charge la production du film

Après avoir présenté ses condoléances à la famille et aux amis de Halyna Hutchins , expliquant qu'elle était "dévastée", Hannah Gutierrez-Reed assure vouloir rétablir la vérité et tordre le cou aux rumeurs relayées par les médias. "La sécurité est la priorité numéro une de Hannah sur un tournage. Cela ne se serait jamais produit si des balles réelles n'avaient pas été apportées sur le plateau . Hannah ignore d'où viennent ces balles réelles", peut-on lire dans ce communiqué, qui précise que la jeune femme de 24 ans "n'a jamais vu quiconque tirer à balles réelles avec ces pistolets et qu'elle ne l'aurait jamais autorisé".

"Hannah a été embauchée à deux postes sur ce film, ce qui a rendu extrêmement difficile sa tâche de se concentrer sur son travail d'armurier", poursuivent ses avocats sans toutefois préciser quel était son autre travail. "Elle s'est battue pour avoir des jours de répétition, pour entretenir les armes et avoir le temps nécessaire pour bien préparer les fusillades, mais cela a été refusé par la production et le département des armes".

Jugée "trop jeune" par beaucoup pour occuper le poste d'armurière en chef, Hannah Gutierrez-Reed estime que les producteurs sont responsables d'avoir instauré un climat "dangereux" sur le tournage. "C'est devenu dangereux à cause de plusieurs facteurs et en particulier à cause du manque de réunions concernant la sécurité. Ce n'est pas la faute de Hannah", insistent ses avocats qui préviennent que la jeune femme répondra aux rumeurs et livrera sa version de l'incident la semaine prochaine.