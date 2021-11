Tir mortel sur le tournage de "Rust" : Alec Baldwin visé par une plainte pour "négligence"

Une plainte pour "négligence" a été déposée devant un tribunal de Los Angeles et accuse l’équipe d’avoir "totalement manqué à ses responsabilités, d’avoir violé les règles les plus élémentaires de l’industrie concernant l’utilisation et l’entretien des armes à feu et des munitions". "Leur conduite a causé des blessures au plaignant", poursuit le texte relayé par l’AFP et Variety.