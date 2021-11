Tir mortel sur un tournage : Alec Baldwin veut des policiers pour superviser les armes

Un mois plus tôt, la directrice de la photographie du western "Rust", Halyna Hutchins, a en effet perdu la vie à la suite d'un coup de feu tiré par l'acteur américain qui répétait une scène où il devait dégainer son revolver. L'arme lui avait été présentée comme "froide", autrement dit inerte et inoffensive. Mais dans les faits, elle contenait une munition réelle.

Depuis la tragédie, de nombreuses voix se sont exprimées - à l'image de l'appel formulé par Alec Baldwin - pour exhorter un meilleur contrôle des armes à feu sur les tournages, voire leur abandon pur et simple au profit d'armes factices et d'effets spéciaux ajoutés par la suite. Une pétition en ce sens avait déjà recueilli près de 110.000 signatures ce lundi dans la soirée, tandis que l'acteur vedette Dwayne Johnson s'était engagé quelques jours plus tôt à ne plus utiliser d'armes à feu réelles pour ses films.