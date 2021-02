Camille Kouchner dans "Quotidien" : pourquoi elle a refusé de voir des images d’Olivier Duhamel en plateau

Lorsque Yann Barthès lui fait remarquer qu’elle utilise le présent, elle confirme : "Ben oui qu’on aime. Je lui en veux. Je le trouve impardonnable. Mais le voir, ça me brise le cœur. C’est comme ça. C’est ça qui est difficile. C’est pour ça qu’on parle de libération de la parole et que ça ne suffit pas (…) J’ai du mal à le voir. Et pourtant j’assume ce que j’ai fait. J’assume d’avoir écrit ce livre. Mais je sais que ça (les images d’Olivier Duhamel - ndlr), c’est quelque chose qui me fragilise, et ce n’est pas le moment de me fragiliser."

Camille Kouchner est par ailleurs revenue sur le succès du livre en librairie. Et l’impact qu’il semble avoir dans la société française. "Je ne m’attendais absolument pas ça", a-t-elle avoué. "J’avais quand même le sentiment qu’après, justement, le mouvement #MeToo et le livre de Vanessa Springora (Le Consentement – ndlr), j’allais pouvoir être entendue. Mais de là à ce que ce soit cet écho-là, non ne m’y attendais pas."