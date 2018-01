Top départ pour le carnaval de Limoux

Les meuniers de Limoux sont sortis, contre vents et marées, sous une pluie battante. C'est le commencement du carnaval le plus long du monde : trois mois ! La tradition veut que les meuniers viennent sur la grande place pour fêter la bonne récolte. Une célébration qui a vu le jour en 1604. Découvrez en images l'ambiance fêstive.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernault sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.