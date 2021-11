Trois bonnes raisons d’attendre "Oranges Sanguines", la comédie féroce de Jean-Christophe Meurisse

Dans Oranges Sanguines, le rire est une soupape salutaire face à l’absurdité de l’existence et aux horreurs qui se succèdent dans l’actualité. Ici le cinéaste croque avec enthousiasme la superficialité des politiques, la spirale du surendettement, les relations familiales, le parisianisme et tous les préjugés qui nous plombent. C’est redoutable, ça fait mal, c’est parfois trash. Mais c’est toujours juste.

Si Blanche Gardin, Denis Podalydès et Vincent Dedienne font des apparitions réjouissantes, Oranges Sanguines repose sur des comédiens qu’on voit trop peu souvent – ou pas encore assez – sur grand écran. Alexandre Steiger en avocat dépressif, Fred Blin en pervers en peignoir, Christophe Paou en ministre trop souriant pour être honnête ou encore la révélation Lilith Rasmug en ado obsédée par sa première fois. Et quel plaisir de retrouver Olivier Saladin et Lorella Cravotta, deux ex-Deschiens dans la peau du couple le plus bouleversant de l’année.

>> Oranges Sanguines de Jean-Christophe Meurisse. Avec Alexandre Steiger, Christophe Paou, Lilith Rasmug. En salles le 17 novembre.