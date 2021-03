Trois mois après son divorce, le "Mentalist" Simon Baker a-t-il retrouvé l’amour en Australie ?

Ils semblent s’amuser comme des enfants sur les photos publiées par la presse australienne. Simon Baker a été aperçu sur une plage de Byron Bay en compagnie de celle qui ferait désormais battre son cœur, la designeuse et locale de l’étape Laura May Gibbs. Le couple présumé a été immortalisé en train de narguer les vagues dans cette zone de la Gold Coast prisée des surfeurs. Un bonheur retrouvé pour la star de la série Mentalist, 51 ans, qui en janvier annonçait sa séparation avec son épouse.

"Nous restons bons amis et nos trois enfants seront toujours notre priorité la plus importante de nos vies", ont indiqué Simon Baker et Rebecca Rigg dans un communiqué transmis à People confirmant la fin de leur histoire après 29 ans de mariage. Les futurs ex-époux sont parents de Stella, 27 ans, Claude, 22 ans et Harry, 19 ans. Le porte-parole de l’acteur n’a en revanche pas souhaité faire de commentaires sur cette nouvelle idylle.