"True story avec" sur Prime Video : "C’est une histoire jamais racontée mais racontée comme jamais"

Natoo, déjà présente dans la première saison, Lena Situations, Bilal Hassani, Fatou Guinea et Emy LTR complètent ce casting qui cumule plus de 110 millions d’abonnés sur Instagram et 12 millions sur YouTube. Des personnalités du net parmi les plus authentiques qui ont fait tomber tous les filtres pour interroger ceux qui ont bien voulu se prêter à l’exercice.

"Tu arrives, tu es dans le flou absolu", acquiesce Bilal Hassani qui a préféré ne pas lire les notes communiquées par la production. "Avec Fatou Guinea, on y a été en aveugle total. Des fois on nous parlait dans l’oreillette en mode 't’as pas lu le brief ?' Et non !", s’amuse-t-il, fier de faire partie d’une équipe beaucoup plus girl power que la précédente dans laquelle Natoo collaborait avec McFly et Carlito, Cyprien, Norman Thavaud et Ludovik. "Ils ont choisi le bon boy pour accompagner les girls. Voir renaître le concept avec un cast aussi féminin, aussi empowered, aussi cool, ça m’a trop chauffé", s’enthousiasme-t-il.