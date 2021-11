"Tu dois te pointer" : Vin Diesel appelle au retour de Dwayne Johnson dans "Fast and Furious 10"

LES MEILLEURS ENNEMIS DU MONDE - Alors que le tournage de la conclusion de la saga doit démarrer en début d'année prochaine, l'interprète de Dom Toretto a fait un appel du pied très direct à The Rock sur son compte Instagram. Le début de la fin d'une brouille qui amuse beaucoup Hollywood ?

Son personnage martèle l’importance de la famille depuis 20 ans. Alors pour tenter d’attendrir Dwayne Johnson, il l’appelle "son petit frère". Vin Diesel est entré en opération séduction sur son compte Instagram pour convaincre son ancien partenaire de jeu de reprendre le volant dans la saga Fast and Furious. "Le temps est venu. L’héritage attend. Je t’ai dit il y a des années que j’allais remplir la promesse faite à Pablo", écrit-il en convoquant son défunt ami Paul Walker. "J’ai promis qu’on délivrerait le meilleur film Fast pour sa conclusion", poursuit-il.

Ne laisse pas la franchise tourner au ralenti. Tu as un rôle très important à jouer - Vin Diesel à Dwayne Johnson

Vin Diesel joue un peu plus la carte de l’émotion, rappelant que ses enfants appellent The Rock "Oncle Dwayne". "Il ne se passe pas une fête sans que vous vous envoyiez vos bons vœux", insiste-t-il. "Je dis ça par amour… Mais tu dois te pointer. Ne laisse pas la franchise tourner au ralenti. Tu as un rôle très important à jouer. Personne d’autre ne peut incarner Hobbs. J’espère que tu saisiras l’occasion et que tu accompliras ton destin", conclut-il en légende d’une photo de très mauvaise qualité extraite de Fast 5.

Une bouteille à la mer qui risque bien de se fracasser sur la roche sans que Dwayne Johnson ne vienne la sortir de l'eau. Les deux hommes ont partagé l’affiche de trois films de la franchise Fast and Furious. Sauf que depuis le tournage du 8e, The Rock refuse de collaborer avec Vin Diesel dont il a critiqué l’attitude sur le plateau de tournage. "J’ai compris que nous avions une approche fondamentalement différente de la façon de faire un film et de collaborer", souligne-t-il dans Rolling Stone en 2018 à propos de leur brouille ultra médiatisée.

Vin Diesel a remis une pièce dans la machine l’été dernier en pleine promotion de Fast 9. Il explique alors avoir été "à la fois tendre et ferme" envers Dwayne Johnson car le personnage de Hobbs, qui a eu droit à son propre film, était "difficile à incarner". "Je ferais tout ce que je peux pour obtenir des performances dans tout ce que je produis", assure-t-il au magazine Men’s Health. De quoi faire "rire, beaucoup rire" Dwayne Johnson. "Je crois que tout le monde a ri en lisant ça. Et je m’arrêterai là", glisse-t-il simplement au Hollywood Reporter. Avant de marteler que "le reste des films Fast and Furious se fera sans lui".

The Rock a même fait de ce combat de gros bras au crâne rasé un argument marketing. Vin Diesel est la cible d’une réplique savoureuse dans le moins alléchant Red Notice, disponible ce vendredi sur Netflix. Un film que visiblement la star de Fast and Furious n’a pas vu avant de lancer son appel à la réconciliation...

Delphine DE FREITAS

