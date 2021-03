"Tu nous donnes de la force" : Beyoncé apporte son soutien à Meghan Markle

"Merci Meghan pour ton courage et ton influence. Tu nous donnes de la force et nous inspire", a commenté l'artiste américaine en légende d'une photo des deux femmes prise à l'avant-première du film Disney Le Roi lion, en 2019. Une façon de rendre hommage au courage de l'ex-comédienne qui s'est attaquée à la monarchie britannique et s'est fait étriller par les tabloïds britanniques.

Meghan Markle a également reçu le soutien de la poétesse Amanda Gorman et celui de la joueuse de tennis Serena Williams, qui fait partie de ses meilleures amies. "Ses paroles illustrent la douleur et la cruauté qu'elle a vécues", a réagi l'ex-numéro un mondial au lendemain de l'interview. "Je connais de très près le sexisme et le racisme que les institutions et les médias utilisent pour calomnier les femmes et les personnes de couleur afin de nous minimiser, nous briser et nous diaboliser".

Après deux jours de silence, la reine Elizabeth II a publié un communiqué dans lequel elle affirme que les Windsor sont "très attristés" d'apprendre à quel point les dernières années ont été "difficiles" pour les Sussex. Elle a redit son affection pour Harry et Meghan tout en promettant de traiter "en privé" les accusations de racisme lancées par le couple.