Tutelle "abusive" de Britney Spears : Justin Timberlake prend la défense de son ex

"Jess et moi envoyons notre amour et notre soutien absolu à Britney durant cette période. Nous espérons que les tribunaux et sa famille arrangeront les choses et la laisseront vivre comme elle le souhaite", a-t-il conclu.

De nombreuses personnalités ont également publiquement pris la défense de Britney Spears. "Nous t'aimons Britney!!! Sois forte", a twitté Mariah Carey tandis que la chanteuse Brandy lui a envoyé tout son "amour" et son "soutien".