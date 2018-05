"Laurel" ou "Yanny" ? On vous explique pourquoi vous n'entendez pas la même chose que vos amis

C’est la nouvelle sensation qui agite les réseaux sociaux. Après le débat à propos de la robe noire et bleue ou blanche dorée, c’est au tour d’un enregistrement audio de diviser les utilisateurs de Twitter. Lundi 15 mai, Cloe Feldman, youtubeuse réputé, a posté sur ses comptes Instagram et Twitter un enregistrement audio d’une voix synthétique. Et demandé à ses abonnés ce qu’ils entendaient : "Laurel" ou "Yanny".