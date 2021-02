"Ultra" : un ultime album pour Booba avant la retraite ?

"C’est le dixième, c’est le dernier", annonce Booba sur Instagram à propos de l’album Ultra, dont la sortie digitale est prévue le 5 mars prochain. Et qui sera disponible en précommandes dès ce jeudi à 18h. Le rappeur, qui a eu 44 ans en décembre dernier, compte-t-il vraiment mettre un terme à sa carrière discographique ? Rappelons que Elie Yaffa, son vrai nom, est apparu sur le devant de la scène musicale au milieu des années 1990 avec le groupe Lunatic, avant de se lancer en solo en 2002 avec le succès qu’on connaît. À ce jour, il a vendu plus de 2,7 millions d’exemplaires de ses neufs premiers albums. Trône, le dernier, remonte à 2017.

Dans une interview accordée à Brut en septembre 2019, Booba évoquait déjà son envie de tourner la page. "Bientôt, le plus tôt possible", affirmait-il. "Pas que ça me déplaise, mais je pense que je vais bientôt raccrocher le maillot et passer plus de temps, peut-être sur d’autres artistes. Passer plus de temps dans d’autres domaines." Le Duc de Boulogne ne se donnait pas de date précise. Mais il assurait que l’épilogue était imminent. "Je ne pense pas en faire trois, par exemple", annonçait-il. Avant de tempérer : "En même temps je dis ça depuis que j’ai 30 ans."