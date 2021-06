Un concert hommage à Johnny Hallyday le 14 septembre à Bercy

Plus de trois ans après la mort de Johnny Hallyday, un nouvel hommage est rendu au chanteur. Sa veuve Laeticia Hallyday organise un concert intitulé "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena, plus connu sous le nom de Bercy. Cet événement se déroulera 34 ans après le premier concert de Johnny dans cette salle. Le chanteur, décédé le 5 décembre 2017 à 74 ans, a donné sur la scène de Bercy 101 concerts, ce qui fait de lui l'artiste masculin qui s'y est produit le plus grand nombre de fois.

Dans la journée, l'esplanade Johnny Hallyday, devant Bercy, sera inaugurée par Laeticia Hallyday et Anne Hidalgo, la maire de Paris. "En baptisant cette esplanade au nom de Johnny Hallyday, c'est un cadeau inestimable qui nous est offert à nous, sa famille, mais aussi à tous ceux qui l'aiment et continuent de porter en eux sa musique, sa liberté", estime la veuve du chanteur. Le 1er décembre 2019, Laeticia Hallyday et Universal, la maison de disques du chanteur entre 1961 et 2005, avaient organisé un premier hommage à L'Olympia.