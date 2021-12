"Un, dos, tres", le "Fame" espagnol, sera de retour en 2022 avec de nouveaux épisodes Silvia Marti, Pablo Puyol, Beatriz Luengo, Miguel Angel Muñoz et Monica Cruz, les acteurs de la série espagnole "Un, Dos, Tres". − Antena 3

SURPRISE – L’école des arts de la scène de Carmen Arranz va rouvrir ses portes avec une série dérivée intitulée "UPA Next". La participation de certains membres du casting original a déjà été confirmée.

Vingt ans après, ils reviennent. Les héros de Un, dos, tres s’apprêtent à ressortir leurs chaussons de danse du placard dans une nouvelle série, la bien nommée UPA Next. Un titre qui fait écho au nom original du programme Un Paso Adelante, qui a lui-même donné celui au groupe formé par Lola, Pedro, Roberto and co UPA Dance. Lancée en Espagne en janvier 2002, la série a traversé les Pyrénées avec le même succès sur M6 dès 2004. Et est depuis multi-rediffusée sur les chaînes du groupe.

"C’est l’un des phénomènes les plus importants qu’ait connu la fiction espagnole ces dernières décennies. Nous voulions récupérer la marque mais avec un projet qui nous passionnerait vraiment", commente dans El Mundo le directeur adjoint des contenus de Atresmedia. Atresplayer, la plateforme de la chaîne Antena 3, accueillera ce nouveau projet en 2022. UPA Next promet de reprendre les ingrédients de son prédécesseur. L’école des arts de la scène Carmen Arranz servira toujours de décor aux épisodes inédits de cette suite qui narrera les histoires de jeunes apprentis artistes et de leurs professeurs. Et si ces derniers étaient incarnés par des visages familiers ?

Lola, Roberto et Silvia seront-ils de la partie ?

Atresplayer annonce déjà le retour de "quelques-uns des personnages les plus emblématiques" de Un, dos, tres. Sans évidemment donner aucun nom. On mise sur la participation de Beatriz Luengo, qui a partagé avec enthousiasme l’officialisation de UPA Next sur les réseaux sociaux, et de Miguel Angel Muñoz. En février dernier, les interprètes de Lola Fernadez et Roberto Arenales s’étaient amusés sur Instagram en évoquant le retour la série. Ce qu’avait démenti le groupe Atresmedia dans la foulée.

Monica Cruz, qui incarnait Silvia Jauregui, s’est elle aussi félicitée de "cette grande nouvelle". "C’est enfin officiel et je ne pourrai pas être plus heureuse. On revient !", a-t-elle écrit sur Instagram.

Les acteurs avaient fêté les 15 ans de la série en se retrouvant pour la première fois depuis la fin du tournage dans l’émission "El Hormiguero" en 2017. Suivie en moyenne par 3,6 millions de téléspectateurs en Espagne, Un, dos, tres a étendu son influence loin du petit écran. Le groupe fictif UPA Dance a sorti trois albums et effectué une grande tournée à travers le pays. En attendant une date de diffusion française pour UPA Next, l’intégrale des 130 épisodes de Un, dos, tres fait actuellement le bonheur des plus nostalgiques sur la plateforme Salto.

Delphine DE FREITAS

