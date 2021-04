"Un pays qui en vient à légaliser l'euthanasie perd tout droit au respect" : la colère de Michel Houellebecq

L’auteur de Sérotonine déplore le dévoiement, selon lui, de certains mots par les défenseurs du projet de loi. Et notamment la nécessaire "dignité" due aux malades. "Je n’ai guère eu l’impression, tout au long de ma vie, de manifester une dignité exceptionnelle", ironise-t-il. "Et je n’ai pas l’impression que ce soit appelé à s’améliorer. Je vais finir de perdre mes cheveux et mes dents, mes poumons vont commencer à partir en lambeaux (…) Si c’est la dignité, on peut très bien vivre sans ; on s’en passe. Par contre, on a tous plus ou moins besoin de sentir nécessaires ou aimés."

Pour Michel Houellebecq, la légalisation de l’euthanasie serait même un péril destructeur pour l’Occident. "Sur le plan anthropologique, c’est une question de vie ou de mort", estime-t-il. "Je vais, là, devoir être très explicite : lorsqu’un pays – une société, une civilisation – en vient à légaliser l’euthanasie, il perd à mes yeux tout droit au respect. Il devient dès lors non seulement légitime, mais souhaitable, de le détruire afin qu’autre chose – un autre pays, une autre société, une autre civilisation – ait une chance d’advenir."